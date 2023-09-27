Вашингтон, 27 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Руководство США не имеет представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине. Об этом написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у Соединённых Штатов всё ещё нет стратегии для завершения конфликта, Вашингтон даже не представляет, как может закончиться противостояние, власти США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии.

Американский офицер подчеркнул, что Вашингтон постоянно повторяет «мантру» о том, что будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но у него нет ответа на вопрос о том, как эта политика защищает интересы США.

По его мнению, для Вашингтона главным приоритетом должно быть содействие скорейшему завершение конфликта на территории Украины наряду с укреплением национальной безопасности США.

Но американские власти делают противоположное, они поддерживают Киев, растягивая конфликт, и этом приводит к ослаблению обороноспособности США, написал Дэвис.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле и МИД России всегда отмечали, что Российская Федерация открыта к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае спецоперация будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств. В настоящее время перспективы мирного решения вопроса не просматривается, задачи будут продолжать достигаться военным путём, отметили в сентябре 2023 года в Кремле.

Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что конфликт на территории Украины может быть завершён только при условии безоговорочной капитуляции Киева и его отказа от четырёх бывших регионов. Он обратил внимание, что власти России не будут заключать мирное соглашение на других условиях, а Киев не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия.