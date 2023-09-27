Москва, 27 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, следует из данных реестра прокатных удостоверений фильмов.

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», — сказано в материалах реестра.

Премьера «Айты» состоялась ещё в декабре 2022 года. Фильм вошёл в конкурсную программу фестиваля «Зимний», Бурнашев получил награду фестиваля за лучшую режиссёрскую работу, а исполнитель главной роли Иннокентий Луковцев — за лучшую мужскую роль. Фильм собрал в прокате более 25 млн рублей.

19 сентября сообщалось, что фильм убрали с российских видеосервисов. В Роскомнадзоре заявили журналистам, что выявили в фильме деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России, а именно — неравенство лиц по национальному признаку. Режиссёр в ответ заявил, что преследовал прямо противоположные цели.

26 сентября глава Якутии Айсен Николаев в эфире местного телевидения высказался в поддержку авторов «Айты» и фильма «Кандидат», также снятого якутскими кинематографистами. В этой картине один из главных героев — мужчина, переодетый в женщину, и, как сообщалось, фильм не получил прокатного удостоверения из-за подозрения в пропаганде ЛГБТ. Была совершена ошибка, ни национализма, ни нетрадиционных ценностей авторы не пропагандировали, сказал Николаев.