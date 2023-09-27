Москва, 27 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Российская сторона призвала Болгарию пересмотреть решение о передаче Киеву ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 для недопущения нарушения международного права в области военно-технического сотрудничества, сообщили 27 сентября пресс-служба Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на своём сайте.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

Как сказано в заявлении, в соответствии со статьей 4 Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Болгария о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 г. передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.

Таким образом, отметили в ФСВТС, речь идёт об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны.

«Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведёт к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества», — заявили в службе.

Как предавало ИА Регнум, 26 сентября комитет по обороне Народного собрания (парламента) Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300. Как пояснили авторы проекта, София не может отремонтировать эти снаряды, а киевский режим ранее заявлял о готовности сделать это и поставить ракеты на вооружение. Кроме того, в пакет помощи ВСУ также предложено включить списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия. После одобрения профильным комитетом вопрос будет рассмотрен на заседании парламента.

Кроме того, в июле 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву около 100 старых бронетранспортёров. Тогда депутаты заявили, что София якобы не нуждается в этих машинах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для нужд МВД.