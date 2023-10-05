Москва, 5 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. С развитием современных технологий в сфере культуры и искусства появляется всё больше новых направлений. Чтобы их освоить, сотрудникам музеев, клубов, а также библиотекарям и преподавателям детских школ искусств доступны более 250 инновационных программ в лучших профильных вузах — от Гнесинки до ГИТИСа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прикоснуться к музыке

Благодаря нацпроекту «Культура» на базе творческих учебных заведений уже созданы 20 центров повышения квалификации. До конца 2024 года обучение в них пройдут 200 тысяч профессионалов по всей стране. Это позволит не только получить новые знания, но и включить в единое культурное пространство работников из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В 2023 году обучением уже охвачено около 1 тысячи работников сферы культуры из новых регионов. Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию назвал развитие культурной сферы одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе.

В середине августа курсы провели для руководителей музеев. Их участниками стали представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, музея посёлка городского типа Марковка и других музеев ЛНР, а также ДНР.

РИА «Победа РФ» Курсы повышения квалификации для сотрудников музеев ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Наша главная задача — дать инструментарий, конкретный, чтобы выстраивать работу по каждому музею и «в связке», чтобы мы могли сотрудничать и максимально оперативно делиться тем методическим и практически материалом, который есть у Музея Победы», — сказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Курсы повышения квалификации проводят и для сотрудников библиотек новых регионов. Как сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, 110 специалистов библиотечного дела обучились на базовой кафедре по библиотечному обслуживанию детей и юношества.

«Если говорить о преобразованиях, то мы должны, прежде всего, опираться на профессиональные кадры. Именно благодаря участию Министерства культуры Российской Федерации, федеральных библиотек, больших центров коллеги из новых регионов смогли включиться в работу по повышению квалификации. За этот год уже прошло 25 мероприятий: онлайн-семинаров, обучающих программ и конференций», — пояснила директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Наталья Расторгуева.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодежь в библиотеке

В середине сентября 2023 года преподаватели Московского государственного института культуры (МГИК) провели выездные занятия по дополнительной профессиональной программе «Креативные технологии в художественном образовании». Участниками мероприятия по повышению квалификации стали не только преподаватели вуза в Мариуполе, но и педагоги детских школ искусств региона, а также Донецкого колледжа культуры и искусств, над которым МГИК взял шефство в этом году. Всего программу прошли 33 преподавателя из образовательных организаций в сфере культуры в ДНР.

«Очное обучение преподавателей ДНР в сфере культуры позволило представить преподавателям и студентам лучшие образовательные практики страны, и тем самым продолжить работу по интеграции новых регионов в единое культурное пространство», — отметили в Министерстве культуры РФ.

Большие преобразования в культурном обучении происходят в Тюменской области. Педагог Ярковской детской музыкальной школы Римма Кривоногова, повысив квалификацию в Российской академии музыки им. Гнесиных, уже практикует «рисование музыки». Курс по направлению «Интерактивные технологии в музыкальном образовании» оказался очень кстати, потому что музыкальную школу к новому учебному году оснастили интерактивной доской.

«Мне, как начинающему педагогу, обучение в Гнесинке стало огромным подспорьем. На курсе я получила знания и методические материалы, помогающие составлять структуру урока с использованием интерактивной доски и выстраивать последовательность занятий», — говорит Римма Кривоногова.

По словам педагога, дети младшего возраста с помощью интерактивной доски смогут изучать названия музыкальных инструментов и «рисовать музыку» с помощью цветных маркеров, а старшеклассники — играть в обучающие игры и анализировать музыкальные произведения.

Всего в 2023 году рамках нацпроекта «Культура» повышение квалификации на базе центров непрерывного образования прошли 259 тюменских специалистов сферы культуры. Они обучались на базе известнейших учебных учреждений страны, среди которых ГИТИС, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургский государственный институт.

Специалисты Детской музыкальной школы № 1 города Полевского в Свердловской области прошли в Гнесинке дистанционное обучение. Преподаватель Марина Седова изучила традиции ансамблевого исполнительства.

«Прекрасная организация, рассмотрены актуальные темы, расширен круг знаний не только по ансамблевому исполнительству народных коллективов, но и представлен опыт работы камерных ансамблей, фортепианных, скрипичных и духовых инструментов. Интересно было послушать лекцию к 150-летию со дня рождения Е. Ф. Гнесиной «Деятельность Гнесиных как уникальный пример сотворчества. Ансамблевые традиции семьи и Дома Гнесиных», — поделилась преподаватель.

В Воронежской области квалификацию повысили уже 88 специалистов отрасли культуры Бобровского муниципального района. В число тех, кто в 2023 году обучался в Краснодарском государственном институте культуры, вошла художественный руководитель Бобровского районного дворца культуры Нина Пекшева.

«Подход к обучению в институте был очень серьезным. Своим опытом с обучающимися делились ведущие педагоги и профессионалы. Специалисты культурно-досуговых учреждений района прошли обучение по новым формам социально — культурной работы с различными категориями населения. Эта тема особенно актуальна в настоящее время, когда учреждения культуры ищут новые форматы оказания услуг. Очень рады, что благодаря реализации Национального проекта «Культура» работники отрасли могут пройти обучение в ведущих вузах страны», — поделилась Пекшева.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. За время реализации национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации прошли более 120 тыс. работников культуры со всей страны. А до конца 2024 года обучение пройдут более 200 тыс. человек.