Каир, 27 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Сотрудничество Москвы и Каира в сферах экономики и безопасности обсудили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщила 27 сентября пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Kremlin Pool/Global Look Press Абдель Фаттах ас-Сиси

Египетский лидер принял Патрушева, накануне прибывшего с визитом в Каир. Они обсудили вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области, уделили внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.

«Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Патрушев провёл в Каире российско-египетские консультации по безопасности. В ходе встречи обсуждались ситуация на Украине и обстановка на Ближнем Востоке, рассматривалось дальнейшее укрепление связей между РФ и Египтом в различных форматах.

До поездки в Египет Патрушев посетил Оман, где обсуждал двустороннее партнерство между Москвой и Маскатом.