Патрушев и президент Египта обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Патрушев и президент Египта ас-Сиси обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Каир, 27 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Сотрудничество Москвы и Каира в сферах экономики и безопасности обсудили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщила 27 сентября пресс-служба аппарата российского Совбеза.
Египетский лидер принял Патрушева, накануне прибывшего с визитом в Каир. Они обсудили вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области, уделили внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.
«Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем», — добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Патрушев провёл в Каире российско-египетские консультации по безопасности. В ходе встречи обсуждались ситуация на Украине и обстановка на Ближнем Востоке, рассматривалось дальнейшее укрепление связей между РФ и Египтом в различных форматах.
До поездки в Египет Патрушев посетил Оман, где обсуждал двустороннее партнерство между Москвой и Маскатом.