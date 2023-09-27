Москва, 27 сентября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников 27 сентября поздравили участников российской туристической отрасли со Всемирным днём туризма, отметив их вклад в развитие внутреннего туризма в стране. Кроме того, был дан старт образовательной программе «ВЭБ.РФ» и Минэкономразвития для управленческих команд городов в сфере туризма, сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы

«Туризм — один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз», — отметил в своём поздравлении Чернышенко.

По итогам 2022 года в России было введено в эксплуатацию 11 тыс. новых гостиничных номеров, вдвое больше, чем за последние пять лет, сказал также вице-премьер. С развитием рынка, в том числе его новых направлений, отрасль будет всё больше нуждаться в квалифицированных кадрах, власти предпринимают для этого необходимые усилия, отметил Чернышенко.

В нынешних условиях туристическая отрасль становится одним из главных драйверов экономического роста в России, и вложения государства в эту сферу окупаются, заявил в свою очередь министр экономического развития.

«Туризм стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей — строительной, пищевой, телекоммуникационной. Для государства и регионов инвестиции в туризм с точки зрения социально-экономического развития полностью оправданны. По нашей оценке, в ближайшие три года каждый рубль, вложенный в отрасль, принесёт 3 рубля частных инвестиций и 12 рублей добавленной стоимости», — сказал Решетников.

Образовательная программа «ВЭБ.РФ» и Минэкономразвития поможет достичь поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян в рамках реализации нацпроекта «Туризм», отметил также Дмитрий Чернышенко.

Программа рассчитана на управленческие команды из 200 российских городов, в ней участвуют в том числе представители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. За год обучение пройдут 1000 человек. Есть интерес со стороны партнёров России по ЕАЭС, рассматривается возможность создания трансграничных туристических маршрутов, отметил Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин призвал бизнесменов, которые столкнулись с «прессингом» на Западе, вкладывать средства в России. И масштабные инфраструктурные проекты, и локальные проекты городского развития туризма будут и более эффективными, и более надёжными инвестициями, сказал президент.

В августе 2023 года Владимир Путин поручил правительству России разработать меры по развитию активного туризма в стране, в том числе по созданию туристических клубов и законодательному обеспечению создания национальной системы туристических троп. Предложения должны быть подготовлены до 1 ноября.