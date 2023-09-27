Москва, 27 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Обломки дрона были обнаружены в Калининском районе Саратовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Калининского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз 26 сентября сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Брянску, пострадавших в результате происшествия не было. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, отметил губернатор, поблагодарив подразделения противовоздушной обороны за эффективную защиту города.

Ранее в районе Белгорода силы ПВО сбили дрон самолётного типа, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В Грайворонском городском округе Белгородской области БПЛА был также сбит силами ПВО. А в Кореневском районе Курской области украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в селе Снагость, в результате чего было нарушено электроснабжение в семи населённых пунктах.