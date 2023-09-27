Москва, 27 сентября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Столичная компания Maneken brand, которая выпускает одежду с авторским дизайном, с начала 2023 года более чем вдвое нарастила объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Maneken brand

«Столичная отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. Предприятия предлагают широкий ассортимент товаров, наращивают объемы выпуска и отвечают потребностям рынка», — отметил Овчинский. «Так, производитель дизайнерской одежды из Москвы Maneken brand за восемь месяцев этого года более чем в два раза нарастил объем выпуска. Сегодня свыше 30 тысяч человек носят одежду производителя», — добавил он.

Достичь такой динамики удалось благодаря спросу со стороны покупателей и увеличению производственных мощностей предприятия. С начала года штат сотрудников вырос на 20%. У компании есть собственное производство в центре Москвы площадью 500 квадратных метров.

В ассортименте бренда более 30 товарных групп — это худи, брюки, спортивные костюмы, футболки, жилеты и многое другое. Их производят на современном оборудовании из качественных экоматериалов.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в городе дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.