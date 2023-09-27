Москва, 27 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Бывший спикер теробороны украинских боевиков трансгендер Сара Эштон-Чирилло в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что в ВСУ иностранные наёмники придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики. Интервью опубликовано на их странице в социальной сети.

Ukrainian TDF Media Сара Эштон — Чирилло.

Блогеры позвонили Чирилло от имени Петра Порошенко.

По её словам, в ВСУ фиксируется очень большая проблема с большинством из иностранных боевиков, которые приезжают на Украину только потому, что больше ничего не умеют, как только воевать.

Чирилло уточнила, что многие из наёмников придерживаются крайне правых взглядов, существуют нацистские группировки, о которых ей был подготовлен доклад.

Экс-спикер добавила, что в рядах ВСУ наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием боевиков.

Как передавало ИА Регнум, представитель сил территориальной обороны ВСУ американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности после публичных угроз в адрес российских журналистов. Уточняется, что командование сил теробороны ВСУ проведёт служебное расследование и примет по его результатам соответствующие решения. Сержант Эштон-Чирилло отстранена от службы на время проведения расследования.

Помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ идут в наступление под действием боевой химии, которую Запад испытывает на них. Он добавил, что там даже не скрывают этого, им украинцев не жалко. По его словам, те украинские военнослужащие, у которых проходит действие веществ, сдаются в плен.

Снайпер группировки российских войск «Юг» заявил, что у военных украинской армии порою наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно, уточнил российский военнослужащий. Военный отметил, что, возможно, неадекватно ведущие себя военные ВСУ принимают какие-то препараты, и подчеркнул, что такое поведение для человека ненормально.