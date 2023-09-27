Москва, 27 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, побившие рекорд пребывания на Международной космической станции (МКС), приземлились на корабле «Союз МС-23» в Казахстане, сообщили в подмосковном Центре управления полётами.

Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.

Российских космонавтов и астронавта доставил на МКС корабль «Союз МС-22» 21 сентября прошлого года. 15 декабря на произошла разгерметизация системы охлаждения корабля, а экипаж был вынужден остаться на МКС еще на шесть месяцев. На замену повреждённому кораблю был «Союз МС-23».

На МКС остаются космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, а также американки Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 сентября Прокопьев, Петелин и Рубио перешли с МКС на борт корабля «Союз МС-23». В 10:55 мск произошла расстыковка от модуля «Причал» и МКС.