Владивосток, 27 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Учитель физкультуры школы №21 Владивостока Валерий Баулин ударил ученика, который вывел его из себя. Мужчину вызвали в полицию.

По данным ИА Регнум, инцидент начался на другом уроке. Один из учеников своим поведением мешал учительнице вести занятие. Не сумев успокоить школьника самостоятельно, преподавательница позвала учителя физкультуры, который в ходе конфликта ударил ученика.

По словам Баулина, позднее он извинился и перед самим школьником, и перед его родителями.

«Я сейчас еду в полицию как раз по этому делу. После выхода ролика меня вызвали в полицию. Извините, но мальчик меня вывел. Я был не прав. Извинился перед ним и перед его родителями. Что было до этого инцидента, пока не могу рассказать», — сказал Баулин в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

Временно исполняющая обязанности директора школы Елена Черепанова в свою очередь заявила ИА Регнум, что пока не намерена комментировать инцидент.

В марте 2023 года сообщалось, что ученица одной из школ Петербурга, по утверждению её родителей, пострадала от рукоприкладства со стороны преподавателя. По этим данным, учительница геометрии ударила девочку, и в результате та получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. При этом другие учащиеся того же класса в разговоре с журналистами опровергли эту информацию.

В феврале 2023 года руководство московской школы № 2031 после инцидента между одним из учителей и восьмиклассником принято решение расторгнуть трудовые отношения с педагогом. Во время урока один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога, а тот, применив силу, выгнал его из кабинета.