В Крыму военный с оружием пропал из расположения части
В Крыму офицер с оружием самовольно ушёл из части и поехал в Ростовскую область
Симферополь, 27 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Из военной части в Сакском районе Крыма пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
Как стало известно, вечером 26 сентября руководство части заметило отсутствие одного из командиров. Информацию передали в полицию.
«Место дислокации покинул 27-летний служащий по контракту в ВС РФ командир 2 стрелкового взвода. При себе у военнослужащего находится закрепленное за ним табельное огнестрельное оружие, а именно пистолет Макарова с 16 патронами», — рассказал собеседник агентства.
В ходе поисков старшего лейтенанта вскоре удалось выяснить, что военнослужащий купил на своё имя билет на поезд из Симферополя до станции «Первомайская» в Ростовской области. Поезд должен был доставить его туда через 14 часов, но задержать военнослужащего удалось раньше. 27 сентября в 2 часа ночи оперативники сняли его с поезда на железнодорожной станции «село Владиславовка» Кировского района Крыма. Сейчас по факту побега проводится проверка военным следственным отделом СК РФ.
Ранее ИА Регнум писало, что в Белгородской области мобилизованный военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, располагающуюся в Валуйском городском округе. 32-летний сержант забрал с собой автомат и четыре магазина с патронами.