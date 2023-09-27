Симферополь, 27 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Из военной части в Сакском районе Крыма пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно, вечером 26 сентября руководство части заметило отсутствие одного из командиров. Информацию передали в полицию.

«Место дислокации покинул 27-летний служащий по контракту в ВС РФ командир 2 стрелкового взвода. При себе у военнослужащего находится закрепленное за ним табельное огнестрельное оружие, а именно пистолет Макарова с 16 патронами», — рассказал собеседник агентства.

В ходе поисков старшего лейтенанта вскоре удалось выяснить, что военнослужащий купил на своё имя билет на поезд из Симферополя до станции «Первомайская» в Ростовской области. Поезд должен был доставить его туда через 14 часов, но задержать военнослужащего удалось раньше. 27 сентября в 2 часа ночи оперативники сняли его с поезда на железнодорожной станции «село Владиславовка» Кировского района Крыма. Сейчас по факту побега проводится проверка военным следственным отделом СК РФ.

Ранее ИА Регнум писало, что в Белгородской области мобилизованный военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, располагающуюся в Валуйском городском округе. 32-летний сержант забрал с собой автомат и четыре магазина с патронами.