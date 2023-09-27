Красногорск, 27 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Новейшие образцы вооружения, полученные в рамках разработки и модернизации высокоточного оружия, представлены министру обороны Сергею Шойгу на одном из предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Минобороны России.

Министерство обороны РФ

Шойгу проверил, как КТРВ выполняет гособоронзаказ. Он посетил производственные цеха вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия», — говорится в сообщении.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов доложил Шойгу о том, как идёт создание высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащённой управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами.

Обносов доложил также, что выпуск высокоточных средств поражения увеличен в два раза, а по отдельным наименованиям — в 3,5 и пять раз. Поручение нарастить темпы производства Шойгу дал по итогам проверки в марте.

Производство увеличено за счёт модернизации, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на круглосуточный режим работы без выходных. На предприятие прибыли специалисты из других регионов, а также 40 выпускников учебных заведений, пояснил Обносов.

Шойгу поручил руководству предприятия продолжить выполнение государственного оборонного заказа с учётом замечаний и предложений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минобороны заявил, что войска Южного военного округа (ЮВО) в текущем году получат 5500 единиц современного вооружения и техники. Кроме того, в эксплуатацию будут введены более 500 объектов инфраструктуры.