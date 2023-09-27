Москва, 27 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве открылась выставка «Огненный путь», приуроченная ко Дню московского народного ополчения, сообщили 27 сентября в пресс-службе музея.

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Экспонаты выставки посвящены судьбам москвичей, которые записались в народное ополчение, в том числе рабочих, кинематографистов, картографов, работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, рассказали в пресс-службе.

«Ополченцы добровольно уходили защищать Родину, уходили в самом начале Великой Отечественной войны, в самый тяжелый ее период. Их подвиги навсегда в истории, которую бережно хранят столичные школы», — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Посетители смогут ознакомиться, в частности, с письмами и портретами директора ВГИКа Давида Файнштейна и профессора Николая Иезуитова, которые погибли осенью в 1941 году, защищая Москву. Среди экспонатов также фотографии и письма секретаря партийной организации завода «Калибр» Михаила Сутягина, который в июле 1941 года отказался от брони и записался в ополчение.

Выставка была подготовлена музеями Москвы и Смоленска в рамках программы «Школьный музей Победы» и будет работать в одноимённом зале Музея Победы до 12 октября.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 27 июля в Музее Победы на Поклонной горе прошло мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. В инсталляции «Аллея ангелов», расположенной в экспозиции «Обыкновенный нацизм», почётные гости, волонтёры и активисты патриотических организаций зачитали имена детей — жертв ударов ВСУ.

В августе 2023 года школьники из прифронтовых территорий Луганской Народной Республики в рамках Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов для школьников новых регионов посетили Москву и Петербург. В столице они побывали в том числе в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российском академическом Молодёжном театре, на ВДНХ и в Музее Победы.