Москва, 27 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией об аресте бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна азербайджанскими властями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 27 сентября журналистам.

Владимир Астапкович/РИА Новости Рубен Варданян

Ранее о задержании Варданяна при попытке покинуть Карабах сообщила телеведущая Тина Канделаки. Затем это подтвердила супруга Варданяна Вероника Зонабенд.

«Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счёт», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он добавил, что не знает, есть ли у Варданяна российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года российский бизнесмен Рубен Варданян объявил, что отказывается от гражданства России и переезжает в Нагорный Карабах. Он заявлял, что не планирует занимать государственные должности, однако в ноябре того же года принял предложение возглавить правительство Карабаха. На этом посту Варданян проработал около пяти месяцев и покинул его в феврале 2023 года.

По словам супруги Варданяна, 27 сентября он был «арестован и взят в плен» азербайджанскими военными, когда пытался вместе с тысячами других армян покинуть Карабах.