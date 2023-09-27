Москва, 27 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. К взрыву «Северных потоков» так или иначе причастны Соединённые Штаты и Великобритания, заявил 27 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал новые данные расследования американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявившего, что администрация президента США Джо Байдена решила устроить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за опасений потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешёвого российского газа.

По его словам, в основе информация Херша совпадает с теми данными, которыми обладают российские спецслужбы.

«Тут важно, что так или иначе взрывы были организованы США и Великобританией, они так или иначе причастны к террористическому акту», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден.

Подрыв «Северных потоков» это дело рук Вашингтона. США пошли на это для сохранения своего влияния в Европе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН ранее заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.