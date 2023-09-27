Москва, 27 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон известна попытками поставить всё с ног на голову и подменять понятия, заявил на брифинге 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя её заявление о том, что расширение Североатлантического альянса — это якобы последствия российской политики.

Kyle Mazza/Global Look Press Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

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