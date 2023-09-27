Донецк, 27 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Добровольцы из российского отряда «Эспаньола» сорвали атаку ВСУ под Клещеевкой. Они заманили подразделение противника к кладбищу и там уничтожили, рассказал заместитель командира отряда с позывным «Ярый» 27 сентября «РИА Новости».

Кадр из видео Замкомандира «Эспаньолы» с позывным «Ярый»

По словам замкомандира, в конце августа отряд провёл разведку переднего края в зоне своей ответственности между Клещеевкой до Курдюмовкой к югу от Артёмовска и выявил там противника. Первое время украинских военных не трогали, позволяли им «действовать внаглую, подходить близко». В районе Курдюмовки ВСУ подошли в район кладбища и организовали там наблюдательный пункт (НП).

«И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномёт, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника — тогда был противник уничтожен», — рассказал боец.

Он добавил, что российские бойцы действовали таким же образом по всему переднему краю на том участке. После того, как разведка выявляла противника, ему позволяли продвинуться до определённых точек и скопить боекомплект. Затем эти подразделения ВСУ поражали артиллерийским огнём.

Текущая задача «Эспаньолы» — держать оборону, но бойцы готовы идти в атаку, отметил замкомандира.

Как сообщало ИА Регнум, российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сформировано из фанатов футбольных клубов. В августе командир штурмовой роты «Эспаньолы», фанат «Зенита» Михаил Турканов вынес на себе с поля боя в зоне СВО под Артёмовском раненого фаната «Спартака».