Вашингтон, 27 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. На маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году произошли четыре взрыва, хотя ранее считалось, что их было всего два. Об этом написала британская газета The Guardian, ссылаясь на норвежских сейсмологов.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно информации специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв был зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, третий — через семь секунд после второго взрыва, а четвёртый — еще через девять секунд.

Уточняется, что второй и третий взрывы произошли в 220 метрах друг от друга, а четвёртый — в нескольких километрах к юго-западу от второго.

В результате, как сообщило издание, один взрыв был зафиксирован к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а три остальных — к северо-востоку от него.

Специалисты Norsar считают, что в действительности взрывов могло быть даже больше. Газета обратила внимание на то, что результаты расследований диверсии, которые ведутся властями Швеции. Дании и Германии, намерены опубликовать совместно с Norsar. Уточняется, что ведомства этих государств отказались давать комментарии по данной теме.

Как передавало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков» произошёл 26 сентября 2022 года.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перед Германией, Данией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации с подрывом трубопроводов «Северные потоки». По его словам, у следователей связаны руки и закрыты глаза.

Небензя напомнил о заявлении американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который рассказал, что по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца на разведслужбы двух стран возложили задачу придумать альтернативную версию произошедших событий, а затем постепенно выдавать её в СМИ. Это сейчас и происходит, но измышления получаются неправдоподобными, заключил Небензя.

Сеймур Херш на платформе Substack 26 сентября 2023 года сообщил, что причастные к подрыву «Северных потоков» американцы сразу ликвидировали все следы проведения этой операции. По его словам, вся информация набиралась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями. А после завершения миссии напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, чтобы их не смог раскопать специальный прокурор или историк.