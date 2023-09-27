Москва, 27 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Украина будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма, заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Defense Ministry/Global Look Press

«В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать — этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября президент США Джо Байден пообещал главе киевского режима поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей в США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход специальной военной операции России, оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил, не существует.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что, если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что в Вашингтоне опасаются поставлять Киеву ATACMS, так как они уже не новые. По этой причине ракеты могут не взорваться при использовании, тогда Россия получит доступ к секретным американским технологиям.