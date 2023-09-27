Москва, 27 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Компания Ericsson дважды обращалась с запросами к властям Швеции, прося разрешить выполнить обязательства перед российскими партнёрами по ранее заключённым договорам, но официальный Стокгольм запретил компании осуществлять поставки оборудования в РФ, передают 27 сентября «Ведомости».

Lars Schroder/Tt/Global Look Press

Запросы направлялись в инспекцию Швеции по стратегическим продуктам. Из документов по иску компании Tele2 к ООО «Сател ТВК», которое поставляет оборудование Ericsson, следует, что в июне 2022 года власти Швеции разрешили компании до конца 2022 года поставлять в Россию софт и предоставлять услуги по технической поддержке, но не ответили на запрос о возможности поставлять и оборудование, а в мае 2023 года этот запрос отклонили. Запрет касается всех российских компаний.

«Из-за введённого юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в РФ», — сказано в материалах дела.

Ранее Tele2 подал иск в Арбитражный суд Москвы, компания требовала от Ericsson поставить оборудование по договору, заключённому в 2014 году, и выплатить неустойку в 4,1 млрд евро. Суд признал обязательства Ericsson утратившими силу, отказал Tele2 в требовании о передаче оборудования и взыскал с Ericsoon неустойку за нарушение сроков уже проведённых поставок.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с иском к Ericsson обратился и уральский мобильный оператор «Мотив». Шведская компания, ссылаясь на санкции, отказалась от выполнения условий договора о технической поддержке оборудования в одностороннем порядке, отметили в пресс-службе «Мотива».

Ericsson объявила о приостановке поставок оборудования в Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине, а весной 2022 года приостановила работу в стране на неопределённый срок. Сотрудников российского офиса компании отправили в оплачиваемый отпуск.

В декабре 2022 года в Минцифры РФ отмечали, что уход с рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России. Операторы «большой четвёрки» подписали контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму в размере 100 млрд рублей, поставки этого оборудования должны начаться в 2025 году.