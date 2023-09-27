Вашингтон, 27 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Американские танки Abrams станут лёгкой мишенью для российских военных, которые широко применяют артиллерию и мины, пишет Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Автор статьи напомнил, что поставку Abrams предваряют значительные потери немецких «Леопардов» и британских «Челленджеров 2».

«Ожидается, что без брони с обеднённым ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть», — отметил автор, добавив, что бронезащита этих танков заметно легче, чем у «Челленджеров», первые из которых были уничтожены в начале сентября.

Кроме того, пишет издание, ещё одна неопределенность в ситуации с Abrams на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять.

Согласно публикации американской газеты The New York Times от 25 сентября, первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставляемые Киеву американские танки Abrams серьёзным оружием, но на исход спецоперации они не повлияют. Такого вооружения не существует, Abrams будут гореть так же, как и другие танки, отметили в Кремле.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.