Вашингтон, 27 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в очень плохом положении, поэтому США нет смысла финансировать Вооружённые силы Украины (ВСУ), заявил 27 сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире в эфире YouTube-канала Redacted.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у Киева не будет шанса потратить поставленные Вашингтоном деньги, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А у Украины, считает Риттер, шанс просуществовать «хоть сколько-нибудь долго» очень малы. «Зеленский уже на последнем издыхании», — отметил он.

Также он отметил, что причина, по которой выделенные Киеву 113 млрд долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО. Бывший американский разведчик уверен, что Россия побеждает в конфликте на Украине, однако НАТО не способно это признать, поэтому Вашингтон выделит Киеву ещё сотню миллиардов долларов.

По его мнению, именно НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений.

Такой же точки зрения придерживается и другой американский эксперт — подполковник США Дэниэл Дэвис. Он отметил, что Вашингтон не намерен заканчивать конфликт на Украине и совершенно не учитывает истощённые возможности Киева на победу. Более того, по его словам, у США нет стратегии для завершения войны, и Белый дом даже не представляет, как закончится конфликт. Дэвис при этом добавил, что победа киевской армии невозможна.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США предложил проект по сокращению объёма военной помощи Украине — до 4,5 млрд долларов из бюджета Пентагона и 1,65 млрд долларов для Госдепартамента на срок до 17 ноября. Администрация США просила согласовать до 24 млрд долларов на помощь Киеву, одновременно запрашивала дополнительные средства и для правительственных структур страны.