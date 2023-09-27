Москва, 27 сентября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Заигрывания Оттавы с нацистами неизбежно скажутся на отношениях России и Канады, которые и без того находятся в кризисе по вине канадских властей, заявила 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами. Всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях», — сказала Захарова на брифинге министерства.

Канада и ранее выступала как недружественное России государство, теперь её власти к тому же запятнали себя пособничеством нацизму, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту в Оттаву лидера киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского, премьер-министр Канады Джастина Трюдо и других министров) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в свою очередь отметил, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.

С резкой критикой в адрес властей Канады выступили также представители еврейских организаций, целый ряд европейских политиков, а также власти Польши и Белоруссии. В Польше заявили, что рассмотрят возможность направления Оттаве запроса на экстрадицию Хунки.

Трюдо, комментируя скандал, обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин. Рота 26 сентября подал в отставку, заявив, что сообщает об этом своём решении «с тяжёлым сердцем». Захарова, комментируя отставку спикера палаты общин Канады, отметила, что его сделали «козлом отпущения».