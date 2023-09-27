Москва, 27 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Россия будет добиваться от Соединённых Штатов полного выполнения обязательств в рамках председательства Вашингтона на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Она обратила внимание на то, что в Москве видели решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС, который состоится в Сан-Франциско.

«Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках атэсовской вахты. Будем плотно работать с другими партнёрами, которые разделяют нашу позицию, будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что решение Вашингтона об отказе приглашать Россию полностью вписывается в общее поведение Соединённых Штатов по злоупотреблению международными обязательствами.

«Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, который не может быть узурпирован кем-то одним в узкокорыстных целях», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон не собирается приглашать российскую делегацию, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

По его словам, Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства — председателя АТЭС, отправив приглашение главе российского государства. Посол уточнил, что информация об отказе властей США приглашать российскую делегацию на саммит получена по двусторонним каналам связи. Это связано с действующими санкциями. По мнению Бердыева, решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «сохранение конфронтационного подхода».

Бердыев ранее отмечал, что Вашингтон создаёт препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в рамках председательства в организации. Он подчеркнул, что это не может не сказываться на результативности, а также убедительности «вахты» США. По мнению Бердыева, Вашингтон продолжит терять лицо как ответственный участник международного общения и игрок, с которым можно договариваться.