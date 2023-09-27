Москва, 27 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака в связи с пожаром в провинции Найнава, унёсшим жизни сотен людей. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Кремля.

MOHAMAD SAIF/EPA/ТАСС

Путин попросил президента Ирака Абдельлатифа Рашида и главу правительства республики Мухаммеда Судани передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА Регнум, 450 человек погибли в результате пожара в городе Хамданийя северной иракской провинции Найнава, такие данные приводит Иракское общество Красного Полумесяца. Пожар вспыхнул в ночь на 27 сентября в помещении, где праздновали свадьбу. Предположительно, причиной трагедии стали фейерверки.