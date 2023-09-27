Москва, 27 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Черноморский флот (ЧФ) уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные командованием, а морские пехотинцы за свои подвиги были удостоены высоких наград, заявил 27 сентября командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.

Кадр из видео Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов

«Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Звезда».

810-я бригада морских пехотинцев ЧФ была удостоена ордена Ушакова, став едва ли не первым в истории военно-морского флота соединением морской пехоты, которое получило эту награду, отметил адмирал.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Киеве заявили, что Виктор Соколов был в числе российских офицеров, якобы погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь 22 сентября.

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В Кремле данные не подтвердили, отметив, что такой информацией не располагают, заявил позднее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 26 сентября Минобороны России опубликовала кадры заседания коллегии ведомства, адмирал Соколов участвовал в нём посредством видеосвязи.

26 сентября в пресс-службе Министерства также рассказали, что заместитель командующего ЧФ контр-адмирал Ильдар Ахмеров вручил государственные награды военнослужащим 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота за срыв атак противника в ходе спецоперации на Украине. Морским пехотинцам были вручены ордена Мужества и медали «За отвагу».