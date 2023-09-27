Калининград, 27 сентября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Авторам эстонской инициативы о переименовании Калининграда в Кёнигсберг следует подучить историю своей страны, заявил 27 сентября руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишённых», — сказал он «РИА Новости», посоветовав эстонцам подучить историю собственной страны.

Лысков отметил, что в вопросах переименования Эстонии следует начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель.

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, в свою очередь, в беседе с агентством назвал «переименование» Калининграда европейскими соседями цирком.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября эстонская телерадиокомпания сообщила, что Таллин намерен в официальных документах «переименовать» Калининград в Кёнигсберг. Комиссия парламента страны по иностранным делам попросила экспертов провести соответствующее исследование. К обсуждению вопроса в парламенте предполагается вернуться после получения заключения экспертов в октябре 2023 года.

Это не первый случай, когда в европейских странах «переименовывают» российский город. Так, в августе 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом. В ходе обсуждения вопроса о размещении бригады войск Германии в Литве Писториус заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией.

С инициативами о «переименовании» Калининграда в 2023 году выступали также в Польше и Литве. При этом Государственная комиссия Литвы по языку отклонила предложение двух депутатов парламента об официальном «переименовании» Калининграда в Караляучюс. В Польше решение о «переименовании» российского города в Крулевец в июне 2023 года вступило в силу, и в ряде регионов страны начали менять дорожные указатели.