Москва, 27 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Россия соболезнует родным и близким погибших в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

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Она отметила, что ситуация в Нагорном Карабахе остаётся, мягко говоря, непростой.

«Прежде всего хотели бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — заявила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 сентября взрыв произошёл на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран. Помощь пострадавшим оказывают российские военные врачи.

Российские миротворцы эвакуируют в медицинские учреждения жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали после взрыва топлива около трассы Степанакерт — Аскеран. Согласно данным СМИ, двадцать пострадавших в результате сильного взрыва на складе топлива в Степанакерте скончались в больницах. Четыре медицинских центра приняли 290 человек, получивших ожоги различной степени тяжести, затем большинство из них перевели в Республиканский медицинский центр. Многие люди считаются пропавшими без вести.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 26 сентября на брифинге в гуманитарном центре при правительстве заявила, что в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек. По её словам, тела доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. Аванесян пообещала обнародовать полученные данные.