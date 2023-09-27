Москва, 27 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Российским политологам и журналистам стали подбрасывать к дверям квартир свиные головы. Об этом 27 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Zamir Usmanov/Global Look Press

По его данным, 20 сентября у дверей квартиры известного военного эксперта Константина Сивкова соседи обнаружили свиную голову. Отмечается, что ранее эксперт уже получал угрозы от неизвестных.

Telegram-канал добавил, что 26 сентября свиное рыло в чёрном пакете было обнаружено в подъезде, где проживает политический обозреватель МИА «Россия сегодня», политтехнолог Тимофей Сергейцев, ему также ранее поступали угрозы.

Уточняется, что 19 сентября курьер доставил посылку, в которой находилась свиная голова, фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко.

Отмечается, что в ходе обыска у курьера были обнаружены ещё четыре пакета со свиными головами.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель сил территориальной обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявил, что в ближайшее время «во имя Бога» будут совершены теракты против известных российских журналистов.

15 сентября в МИД России подчеркнули, что заявления представителей ВСУ с угрозой расправы над российскими журналистами подтверждают террористическую сущность киевского режима, и Россия будет добиваться соответствующей реакции на эти заявления от международных структур.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала высказывания Эштон-Чирилло «зомби-апокалипсисом». Очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном будет разослано по всем международным и неправительственным организациям, добавила она.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов. Заявлениям будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в СК.