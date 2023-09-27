Москва, 27 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги необходимо устанавливать на экономически обоснованном уровне с учётом интересов и производителей, и потребителей. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщила 27 сентября пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Шаскольский отметил, что государственное регулирование тарифов — одно из приоритетных направлений работы ФАС. Он рассказал о работе по выявлению и исключению экономически необоснованных затрат, благодаря которой в том числе снижается тарифная нагрузка на граждан.

«Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным», — согласился Мишустин.

Должен быть найден баланс между интересами поставщиков услуг и крупными предприятиями, людьми, потребляющими эти ресурсы, добавил он. Другой приоритетной задачей службы Мишустин назвал снижение административного давления на бизнес.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития ожидает, что максимальный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) при индексации 1 июля 2024 года не превысит 9,8%. Это значит, что семья из трёх человек будет платить за квартиру площадью 50 кв. м на 500-550 рублей больше. В последний раз индексация тарифов ЖКХ проводилась в декабре 2022 года.