Москва, 27 сентября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали в больницу из-за ран на руках и ногах. Педагоги заметили шрамы и забеспокоились о её здоровье и жизни. Оказалось, ученица нанесла их себе сама ради красоты. Она увидела в интернете статью про шрамирование и решила, что это красиво. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Vladimir Baranov/Global Look Press

15 сентября обеспокоенные учителя одной из школ на юге Москвы позвонили в службу спасения. По их словам, у одной из учениц 7 класса они заметили порезы на руках и ногах. Педагоги обсудили это с психологом школы и директором. В учреждении решили, что школьница опасна для себя самой и сообщили о случившемся в полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали в ДГКБ им. Г. Н. Сперанского. А полиция начала проверку по данному факту. Девочка рассказала оперативникам о мотивах своего поступка.

«По словам несовершеннолетней, несколькими днями ранее она увидела в интернете изображение девушки, на руках и ногах которой имелись шрамы от порезов. Это показалось школьнице красивым, и она решила аналогичное отразить на своем теле», — рассказал собеседник агентства.

Оперативники проверили семью школьницы и жилищные условия, в которых воспитывается девочка. По выводам сотрудников ПДН, она обеспечена всем необходимым и не имела конфликтов с близкими. Девочка объяснила полиции, что не собиралась серьёзно травмировать себя или привлекать таким образом внимание.