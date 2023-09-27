Москва, 27 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Мужество олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова станет примером для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, в том числе для солдат, получивших ранения в спецоперации. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фигурист Роман Костомаров

«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только всё спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Глава Олимпийского комитета России отметил, что Костомаров является примером не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем.

«Будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в спецоперации и получили ранения. Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления. К сожалению, в современном мире «хорошими делами прославиться нельзя», но это тот случай, когда я уверенно говорю, что можно», — отметил Поздняков.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии, долгое время он дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей.

Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. У фигуриста 20 февраля начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы, вскоре врачи остановили некроз, и 6 июля его выписали из больницы.

Через несколько дней спортсмен впервые лично обратился к поклонникам, позднее продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В конце августа Костомаров впервые вышел на лёд на публике. Это произошло 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. В своём первом интервью 23 сентября Костомаров рассказал всю историю своей болезни.

Костомаров рассказал 23 сентября, как развивалась его болезнь. По его словам, первые симптомы проявились в начале 2022 года. Спортсмен поделился, что первой заболела его супруга Оксана Домнина. Из-за высокой температуры она начала пить антибиотики, и после Нового года пара начала выступать в ледовых шоу. Однако близкий контакт во время выступлений поспособствовал заражению и самого Костомарова. Он отметил, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников, около 8 января. Тогда Костомаров с друзьями сходил в баню и искупался в проруби, что, по его мнению, и повлияло на развитие болезни. По словам фигуриста, вскоре у него начались боли в боку. Прибывшие на вызов врачи установили, что он не болен коронавирусом, но посоветовали ехать в больницу. Последнее, что он запомнил, — как зашёл в палату.