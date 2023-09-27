Москва, 27 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Признание ответственности экс-президента США Дональда Трампа в деле о мошенничестве снижает его шансы стать следующим главой американского государства, поскольку Трампу придётся слишком много времени потратить на судебные разбирательства. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее нью-йоркский суд пришёл к выводу, что Дональд Трамп и его компания Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Обвинения выдвинуты за незаконное завышение активов и чистого состояния ради получения более благоприятных условий по кредитам и страховке.

«Конечно, ситуация рассчитана на предвыборную кампанию Трампа. И такой поворот несколько снижает его шансы снова стать президентом, потому что вместо митингов и участия в предвыборной гонке его внимание будет на другом», — рассказал Васильев.

При этом политолог обратил внимание, что пока Трампу выдвинуто обвинение именно в суде штата, что менее критично на фоне дел против него по федеральному законодательству.

«Поэтому не считаю ситуацию критической и достаточно серьёзной. Но это сделано для того, чтобы если сегодня Трамп каким-то образом смог выкрутиться из федерального дела, то от этого ему уже будет не уйти. Всё создано для того, чтобы Трамп не занимался предвыборной кампанией, а ходил по судам. И мотаться тебе, Дональд, по судам до нескончания века», — отметил Васильев.

По его мнению, дело о мошенничестве не будет быстрым, его могут откладывать на пересмотр, чтобы репутация и возможности бывшего американского лидера оставались под угрозой. Васильев уверен, что противники Трампа, в том числе и действующий президент США Джо Байден, будут участвовать в сделках по разбирательству двух кандидатов.

«Всё определённо связанно с Байденом, его разбирательством и импичментом, и здесь может быть достигнута некая сделка. Она может состоять в том, что федеральное правительство или министерство юстиции США снижает свои требования в обмен на то, что палата представителей будет тормозить процесс импичмента, тогда будут играть уже местные обвинения штатных органов власти, чтобы создать ситуацию, что Трампу всё равно придётся отвечать и с утра до вечера ходить по судам», — поделился политолог.

Он отметил, что судебные противостояния Трампа и Байдена ещё будут активно развиваться в обе стороны. Васильев сравнил ситуацию с противостоянием в игре, в которой борются республиканцы с демократами.

В общей сложности Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение, которые грозят политику 700 годами лишения свободы.

Трамп ранее отмечал, что выдвинутые против него уголовные обвинения не имеют ничего общего с действительностью и объясняются желанием властей страны не допустить его до выборов. Политик предположил, что ему могут сделать предложение о снятии всех обвинений с условием, что он согласится выйти из президентской гонки и уйти из политики.

По мнению Трампа, администрация нынешнего президента США Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира». Он считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить. Трамп пообещал, что в первый же день на посту президента поручит спецпрокурору министерства юстиции изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в Конгрессе США, по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа Трамп был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов.