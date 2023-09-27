Москва, 27 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Оснований для введения тотального масочного режима в связи с распространением вируса COVID-19 в России пока нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации. Об этом завила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.

Дарья Драй ИА REGNUM

По её данным, в настоящее время уровень заболеваемости и структура тяжести COVID-19 является таковой, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет.

«Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — уточнила руководитель Роспотребнадзора, добавив, что таких регионов в стране пока немного.

Попова отметила, что в основном это пока не грипп и не COVID-19, а сумма ОРВИ, меры принимаются по конкретным классам, школам либо детским садам.

«Более глобальных ограничений нет в стране нигде», — подчеркнула она, уточнив, что в текущем году жители России, согласно прогнозам, могут столкнуться с одним штаммом гриппа H1N1.

Как передавало ИА Регнум, в Москве пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19. По словам исполняющей обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, разработавшие вакцину «Спутник V», уже успели разработать новый вариант вакцины от варианта коронавируса «Омикрон» по линии XBB.1.9. Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что новый штамм коронавируса «Пирола» заразнее своего предшественника «Омикрона». Специалисты напомнили, что современные штаммы коронавируса очень отличаются от его изначального варианта, и посоветовали не пренебрегать вакцинацией.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.