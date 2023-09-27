Вашингтон, 27 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон в ходе выступления в Госдепе обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение Североатлантического альянса — это якобы последствия российской политики, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли», — сказала Клинтон.

Она также добавила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа.

В свою очередь замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.