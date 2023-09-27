Баку, 27 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало данные о воинских потерях в ходе недавних боёв в Нагорном Карабахе. Погибли 192 человека, ранены 511, говорится в опубликованном 27 сентября сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих Вооружённых сил Азербайджанской Республики», — указали в минздраве.

Уточняется, что 180 погибших — военнослужащие минобороны, 12 — МВД республики. Кроме того, погиб один мирный житель. Ранения получили 512 человек — 511 военных и один гражданский. Личности 11 погибших установят после генетической экспертизы.

Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан приступил к проведению в Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку и сообщили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Минобороны России подтвердило соблюдение договорённостей.

Осенью 2022 года на переговорах в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.