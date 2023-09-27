Москва, 27 сентября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Борьбу с опасными инфекциями нужно вести на международном уровне, отрабатывая практические совместные действия по ликвидации очагов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме по случаю открытия 27 сентября международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Угроза инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, и противостояние ей, несомненно, обусловливает необходимость конструктивного международного сотрудничества по линии санитарно-эпидемических служб», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер назвал самой важной задачей регулярную отработку практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, которые могут привести к пандемии.

Учения в Астрахани, на которые прибыли участники из 20 стран, дают специалистам уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и согласовать оптимальные методики реагирования. Испытания мобильных лабораторий и специализированной техники, которые пройдут в рамках учений, имеют особое значение, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Путин высоко оценил роль Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» в борьбе с раком. Противодействие онкологическим заболеваниям — приоритет во всём мире. В России этому посвящена масштабная программа, отметил он.