Киев, 27 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко назвал «выдумкой» сообщения о том, что главком ВСУ Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу, передаёт телеканал «5. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Залужный

«На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого», — сказал он.

По его словам, эта информация является «выдумкой от первой до последней буквы».

Как передавало ИА Регнум, ранее украинская служба Би-би-си, ссылаясь на источники, сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела о потере юга Украины.

В издании отметили, что пока главком не получил статуса по этому делу, но следователи уже допросили командующего силами обороны Сергея Наева, бывших командующих группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, главу администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту, найденного впоследствии мёртвым в Киеве.