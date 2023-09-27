Москва, 27 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил вклад национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в становление стратегического партнёрства двух стран. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Российский лидер поздравил Бердымухамедова с днём независимости Туркмении, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и успехов. Он выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса связей двух государств в полной мере отвечает интересам их народов, помогает упрочить региональную стабильность и безопасность.

«Во многом благодаря Вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства», — говорится в телеграмме.

Другую телеграмму президент Путин адресовал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову. В ней отмечено, что Москва придаёт большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Ашхабадом.

Как сообщало ИА Регнум, Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост президента Туркмении в 2006–2022 годах. Его преемником стал сын Сердар, победивший на досрочных выборах главы государства.