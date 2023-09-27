Россия ввела санкции против начальника штаба обороны ВС Великобритании
МИД: Москва ввела санкции против начальника штаба обороны ВС Британии Радакина
Москва, 27 сентября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Россия вводит санкции против начальника штаба обороны ВС Великобритании, курирующего подготовку боевиков ВСУ, сообщили 27 сентября в МИД РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Москва расширила список персональных санкций против представителей Британии, добавлены 23 военных, учёных и журналиста.
В Россию закрыт въезд начальнику штаба обороны ВС Британии Радакину, который курирует подготовку боевиков ВСУ на британской территории, добавили в МИД.
Попытки Лондона усилить санкционное давление на Москву неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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