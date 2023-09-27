Кременная, ЛНР, 27 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Высший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо высокопоставленный куратор мог получить ранение на участке Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как пояснил 27 сентября РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, этот вывод можно сделать на основании того, что на краснолиманском направлении украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для «важной персоны» с привлечением санавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, рост напряжённости на краснолиманском направлении начался в середине июля 2023 года. По словам Марочко, ВСУ в течение нескольких суток били по Сватово и его окрестностям. При этом киевские войска также использовали американские РСЗО HIMARS, однако российские средства ПВО сбили большую часть боеприпасов.

Примерно в то же время газета The New York Times со ссылкой на на украинских военных сообщила о том, что в направлении от Купянска до Кременной переброшены несколько опытных подразделений ВСУ. Было высказано предположение, что если Киеву удастся удержать эти позиции, то украинские военные попробуют обойти Артёмовск с тыла.

Украинская армия вынуждена была вернуться на исходные рубежи на краснолиманском направлении, заявлял 22 сентября тогда ещё врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, для подавления активности украинской армии на этом участке фронта российские военные задействовали авиацию.

О непростой для ВСУ ситуации под Сватово свидетельствует также добровольная сдача в плен троих военнослужащих по специально открытому радиоканалу с частотой 149.200 и позывным «Волга». Они к тому же принесли с собой четыре ящика с боеприпасами. Как сообщает 27 сентября РИА Новости, съёмка велась в тёмное время суток через ночную оптику.

Из описания следует, что один из бойцов ВСУ вышел на дорогу (направление Сватово — Кременная) с куском светлой ткани в руках и помахал ею, как белым флагом. Следом из высокой травы появились два его сослуживца. Перед пленением они в качестве трофеев добровольно передали ВС РФ имеющийся у них боекомплект.