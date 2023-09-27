Москва, 27 сентября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Запад перекладывает на Россию вину за глобальный энергетический и продовольственный кризис, замалчивая при этом основной фактор нехватки энергии и роста цен. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в комментарии для РИА Новости, опубликованном 27 сентября.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

По его словам, «коллективный Запад» упускает из виду свои же просчёты в макроэкономической и энергетической политике, но обвиняет Россию. В результате сокращается промышленный потенциал европейской экономики, снижаются её конкурентные преимущества.

«При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе — противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов», — сказал российский постпред при ОБСЕ.

Лукашевич добавил, что в ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания, направленная против России. Именно её назначают виновной в турбулентности на мировых рынках продовольствия, хотя за этим стоят США и их сателлиты. Они намерены, вытеснив Россию, добиться преимущества для своих крупных сельхозпроизводителей.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашевич рассказал о грязных приёмах, которые представители западных стран используют на площадке ОБСЕ по отношению к российским дипломатам. По его словам, в ход идут обвинения, оскорбления и угрозы, а также призывы к предательству.