Луганск, 27 сентября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. ВСУ при помощи санитарной авиации эвакуировала на краснолиманском направлении раненую «важную персону», сообщил 27 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на участке Сватово-Кременная военные ВСУ запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

Марочко предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор или офицер высшего командного звена ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что украинские модернизированные реактивные установки «Град» прибыли на донецкое направление.

По информации эксперта, часть реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53-й ОМБр ВСУ прибыла в район Часова Яра. Артиллеристов сопровождали боевики националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).