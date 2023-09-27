Москва, 27 сентября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. В честь Дня московской промышленности проект «Открой#Моспром» проведет две интеллектуальные игры с вопросами о работе столичных фабрик и заводов. Квизы пройдут 7 октября, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Открой#Моспром» приглашает принять участие в квизах о промышленности

День московской промышленности учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей. Его отмечают 7 октября, так как именно в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«С 2019 года в рамках проекта «Открой#Моспром» мы провели 13 офлайн-квизов, посвященных столичной промышленности. Кроме того, в апреле 2023-го организовали самый масштабный онлайн-квиз, в котором приняли участие 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны, этот показатель вошел в Книгу рекордов России», — отметил Овчинский. По его словам, интерес к интеллектуальным играм продолжает расти, а для участников подобные мероприятия — это отличная возможность расширить кругозор и найти новые знакомства. «Так, в честь Дня столичной промышленности мы решили провести две игры и подготовили более 30 вопросов про работу индустриального сектора города», — отметил Овчинский.

Квизы будут состоять из шести раундов по шесть вопросов. Принять участие смогут 64 команды — это более 500 человек. Участникам, занявшим три первых места, вручат памятные призы, произведенные на столичных фабриках и заводах.

Один из специальных раундов квиза посвящен историческим фактам. На этом раунде участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с периодом основания одних из старейших столичных предприятий, вспомнить, какие названия носили предприятия, которые до сих пор активно работают на территории города под другим наименованием, а также какую продукцию, помимо сладостей, приходилось производить московским кондитерам.