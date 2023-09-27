Багдад, 27 сентября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Число погибших и пострадавших в результате пожара в провинции Найнава на севере Ирака возросло до 450, сообщило Иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети X.

Кадр из видео

Ранее сообщалось о 100 погибших.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула.

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Как передавало ИА Регнум, по данным местных СМИ, причиной возгорания стали фейерверки.

Специалисты определили, что зал для торжества был покрыт легковоспламеняющимися панелями, выявлены нарушения и несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения. Пожар произошёл в ночь на 27 сентября.