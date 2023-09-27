Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450
Багдад, 27 сентября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Число погибших и пострадавших в результате пожара в провинции Найнава на севере Ирака возросло до 450, сообщило Иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось о 100 погибших.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула.
Как передавало ИА Регнум, по данным местных СМИ, причиной возгорания стали фейерверки.
Специалисты определили, что зал для торжества был покрыт легковоспламеняющимися панелями, выявлены нарушения и несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения. Пожар произошёл в ночь на 27 сентября.