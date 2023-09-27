Вашингтон, 27 сентября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Вашингтон не намерен заканчивать конфликт на Украине и совершенно не учитывает истощённые возможности Киева на победу. Своё мнение высказал 19FortyFive военный эксперт, подполковник США Дэниэл Дэвис.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

При этом военный отметил, что у США нет стратегии для завершения войны, и Белый дом даже не представляет, как закончится конфликт.

«США выступают против любых попыток решить конфликт дипломатическим путём», — подчеркнул обозреватель.

Дэвис сделал заключение, что победа киевской армии невозможна.

«Откровенно говоря, нет вероятного жизнеспособного пути к военной победе для Украины. Продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — это вообще не стратегия», — сказал подполковник.

Как сообщало ИА Регнум, победа Киева в украинско-российском конфликте маловероятна, а поражение России — невозможно. Об этом заявил журналист арабоязычного новостного канала Al Arabiya Эмиль Амин.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине.

Российские военные в Запорожской области с нетерпением ожидают переброски в зону спецоперации американских танков Abrams для получения опыта по их уничтожению, как это было с другой западной военной техникой. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.