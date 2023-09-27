Москва, 27 сентября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» вывела из иностранных рееестров 120 самолётов, что составляет 45% от всего импортного парка. Об этом сообщила газета «Известия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В сентябре «Аэрофлот» вывел ещё 18 воздушных судов. Это стало возможным благодаря урегулированию отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap. Право на самолёты и двигатели перешло к ООО «Страховая компания «НСК».

В издании отметили, что «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 55 самолётов типа Boeing 737, 22 — Boeing 777, 15 — Airbus A319, 11 — Airbus A330, девять — Airbus А320, пять — Airbus А321 и три — Airbus А350.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что 13 из 357 самолётов авиакомпании были арестованы в других странах из-за санкций против России. Он отметил, что большая часть авиалайнеров была арестована в рамках выполнения международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.

В июле 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21, а также выкуп у авиастроительной корпорации Airbus 19 воздушных судов.