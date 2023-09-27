Туруханск, Красноярский край, 27 сентября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. В красноярском Туруханске 15-летний подросток скончался, получив 90% ожогов тела, сообщили 27 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на улице Фестивальная находится подросток, тело которого охвачено огнём. Соседям удалось потушить несовершеннолетнего, он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Предварительный диагноз: ожоги 2-3 степени 90% тела», — уточнили в ведомстве.

При осмотре полицейскими заброшенной деревянной постройки обнаружили куртку пострадавшего и канистру с бензином.

Предварительно, в момент происшествия подросток был один. От полученных ожогов ребёнок скончался.

В прокуратуре Красноярского края отметили, что семья 15-летнего подростка характеризовалась положительно, на учётах в органах профилактики не состоит.

Организована проверка, которая установит причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Москве скончался 14-летний подросток, которого приятель облил бензином и поджёг на детской площадке на Чечерском проезде. Ребёнка госпитализировали с ожогами 99% тела.

Врачи боролись за его жизнь больше 20 дней. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью. Подозреваемого 15-летнего школьника арестовали.