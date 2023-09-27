Наступивший 581-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о сдаче в плен троих украинских военнослужащих на сватовском направлении, которые к тому же принесли с собой четыре ящика с боеприпасами. Сами видеокадры, оказавшиеся 27 сентября в распоряжении РИА Новости, не обнародованы, но утверждается, что съёмка велась в тёмное время суток через ночную оптику.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Из описания следует, что один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на дорогу с куском светлой ткани в руках и помахал ею, как белым флагом. Следом из высокой травы появились два его сослуживца. Перед пленением они в качестве трофеев добровольно передали ВС РФ имеющийся у них боекомплект. По данным собеседника агентства, всё происходило на направлении Сватово — Кременная в назначенной для этого точке по специально открытому радиоканалу с частотой 149.200 и позывным «Волга».

Тем временем российские артиллеристы сорвали ротацию украинских войск под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области и нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе Чернищины.

Минобороны РФ известило, что расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа за восемь месяцев боевой работы уничтожили более 200 целей на краснолиманском участке.

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